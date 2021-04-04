طهران: خطوة واحدة من واشنطن ستدفعنا للعودة للاتفاق النووي

أوضح مساعد وزر الخارجية الايراني عباس عراقجي أن على واشنطن أن تتخذ خطوة واحدة فقط لعودة طهران إلى الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأشار عراقجي أن الخطوة المطلوبة من الولايات المتحدة هي رفع كافة أشكال العقوبات ضد الجمهورية للعودة إلى الاتفاق النووي.

وقال: "لن نقبل بأي مقترح يقوم على العودة إلى الاتفاق وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة"، مشيرا إلى أن "شرط إيران للعودة إلى الاتفاق النووي هو امتثال واشنطن أولا بتعهداتها، ورفع العقوبات، وأن طهران ستقوم بالتحقق من ذلك، وتعود إلى التزاماتها".

وأضاف: "لن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا في فيينا"، لافتا إلى أن "إيران ستبدأ مسار العودة إلى الاتفاق النووي في حال تمكنت الدول 4+1 من إقناع واشنطن بشروط ايران".

وحول ماهية المحادثات، أوضح مساعد وزير الخارجية أن "المحادثات في فيينا ستكون فنية بالكامل، وأن طهران ستناقش العقوبات التي ينبغي إلغاؤها، والإجراءات الواجب اتباعها وترتيبها"، وتابع: "نحن سنتباحث مع الدول 4+1 في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وسنبلغهم بمطالب وشروط طهران للعودة إلى الاتفاق".