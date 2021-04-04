تحذير من البنك الدولي بخصوص تضخم الديون في الشرق الأوسط

حذر البنك الدولي اليوم الاحد، من أن الدين العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتضخم بسبب النفقات المتعلقة بتخفيف الأثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا العالمي.

وقال البنك الدولي:" إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".

وأوضح أن حجم ديون الدول المستوردة للنفط في المنطقة يشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 % من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.

وأشار البنك أنه شهدت هذه المنطقة والتي تضم حوالى 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 % العام الماضي.

وأضاف :"لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة".

ونوه البنك الدولي من أنه بعد الجائحة من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستستهلك موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية.