الاتحاد الأوروبي: (إسرائيل) لم ترد بشأن موقفها من الانتخابات الفلسطينية واجرائها في القدس

أكد شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الأحد، إنّ الكيان المحتل لم يرد على الاتحاد، بشأن موقفها من الانتخابات الفلسطينيّة؛ حتى اللحظة وإجرائها في القدس.

وقال عثمان: "نتوقع أن تعمل كل الأطراف لضمان أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة في كل الأراضي الفلسطينيّة ترشحًا وانتخابًا".

وأضاف المتحدث لـ"إذاعة صوت فلسطين"، أنّ "هناك اتفاقيات موقّعة بين الجانبين وهناك نصوص واضحة تحدد آليات هذه الانتخابات وتؤكّد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات".

وشدّد على ان الاتحاد سيستمر في التواصل مع الجانب "الإسرائيلي" بشأن الانتخابات وسنبحث كل الخيارات المهمة لضمان إجراء الانتخابات، وفق ما هو منصوص عليه في كل الاتفاقيات.

وأوضح عثمان، في تصريحاته، أنّ "الاتحاد الاوروبي مستمر في بذل كل الجهود لضمان وجود بعثة أوروبيّة للرقابة على الانتخابات الفلسطينيّة".

وبيّن أن "الاتحاد مهتم بسير الانتخابات بكل يسر دون أي عراقيل".