كورونا عالمياً : الإصابات تتجاوز الـ130 مليون وامريكا تتربع الإصابات والوفيات

أكدت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكي بشأن احصائيات اصابات كورونا في العالم ان حصيلة الاصابات في العالم تجاوزت 130 مليون حالة.

وبينت ان حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ في العالم حتى الآن 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%

أوضحت الاحصائية ان الولايات المتحدة هي الاولى عالمياً من حيث حصيلة المركز الأول الإصابات حيث بلغت بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن الثم الهند بـ12392260 إصابة

كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفيا

وفي وقت سابق من السبت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021