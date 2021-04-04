تبحث السيدات خلال شهر رمضان المبارك عن أنواع جديدة من الحلويات ، نقدم لكي في "وكالة فلسطين اليوم" طريقة عمل العجينة القطينة :

طريقة عمل العجينة القطنية :

أولًا: في كوب من الماء الدافئ قومي بوضع الخميرة والسكر معًا واتركيهم جانبًا لمدة عدة دقائق حتى تبدأ الخميرة في تكوين فقاعات هواء صغيرة للتأكد من نشاطها

ثانيًا: في إناء عميق قومي بإضافة الدقيق وقومي بوضع الملح والزيت والدقيق وخليط الخميرة وقومي بعجن العجينة باستخدام يديكِ وقومي بإضافة مقدار الماء المتبقي بالتدريج

ثالثًا: استمري في عجن العجينة لمدة عدة دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة لا يوجد بها أي أثر للدقيق

رابعًا: في إناء العجن قومي بوضع القليل من الزيت وقومي بوضع العجينة به وتغطيتها واتركيها لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها

خامسًا: قومي بتقطيع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم وقومي بتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح ثم أبدئي في تشكيل العجينة حسب الرغبة وبعد تشكيلها قومي بوضعها في صواني من الألومنيوم مدهونة بالقليل من الزيت وقومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه يسخن عدة دقائق

سادسًا: قومي بوضع العجينة في الفرن واخرجيها بعد أن تأخذ لون ذهبي