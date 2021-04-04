أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم الاحد 4-4-2021

جاء سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين مقابل الشيقل اليوم الأحد 4/4/2021 ، وشهد الدولار استقرارًا بعد ارتفاع طفيف طرأ على سعره نهاية لأسبوع الماضي .

وجاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني اليوم الأحد 4/4/2021 ، على النحو التالي :

على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل: 3.33 شيكل.

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيقل: 4.70 شيكل.

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3.92 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.21 شيكل.

سعر صرف جنيه إسترليني مقابل الشيقل: 4:51