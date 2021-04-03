موعد صرف دفعة حساب المواطن شهر ابريل 2021 في السعودية

موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية شهر ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية شهر ابريل 2021، والذي يكثر البحث عنه في محركات البحث في السعودية، لمعرفة موعد صرف دفعة حساب المواطن الخاصة بشهر أبريل للعام الجديد 2021.

وتقدم السلطات السعودية، مساعدات مادية للأسر الأشد احتياجا وأصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الهامة داخل المملكة الذي يقوم بتقديم مساعدات مالية للمواطنين، لهذا سوف نوضح لكم من خلال المقال اليوم موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر أبريل.

موعد صرف دفعة شهر أبريل

برنامج حساب المواطن قام بتحديد يوم محدد ليتم صرف الدفعات وإيداعها في حساب جميع المستفيدين والذين قد توافرت عليهم جميع الشروط، التي قام البرنامج بتحديدها للأشخاص المستفيدين من البرنامج، وبالتالي سوف يتم صرف الدفعات في كل يوم العاشر من الشهر وعندما تأتي عطلات رسمية يتم تقديم الصرف قبلها بيوم أو تأخير يوم واحد ثم يتم إيداع الحسابات المبالغ في حسابات جميع المستفيدين، وسوف يتم صرف دفعة حساب المواطن الخاص بشهر أبريل يوم 11 أبريل 2021، والذي وافقه 29 شعبان 1442 هجرياً.

شروط برنامج حساب المواطن

قام البرنامج بتوضيح بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، واليكم الشروط كالآتي:

أولا ينبغي أن يكون هذا الشخص المتقدم سعودي الجنسية ويتم استثناء الزوجة أو الزوج الغير سعوديين، وأن يكون لدى هذا الشخص بطاقات التنقل مع عدم تواجده داخل السجون أو دار الإيواء التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية.

ينبغي أن يتواجد بشكل دائم داخل المملكة السعودية، وخاصة ألا يتواجد في الفترة الأخيرة أكثر من 90 يوما خارج البلاد، مع وجود كافة البيانات التي تتعلق ب أفراد الأسرة والدخل وغير البيانات، يتم مطابقتها مع جميع البيانات الرسمية.

موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية شهر ابريل 2021

موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية شهر ابريل 2021

موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية شهر ابريل 2021

موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية شهر ابريل 2021

موعد صرف دفعة حساب المواطن في السعودية شهر ابريل 2021