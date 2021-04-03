تضاعف سعر "الإيثريوم" ثلاث مرات تقريباً منذ بداية 2021

صعدت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، اليوم السبت، إلى 2144 دولاراً، بعد أن صعدت أمس الجمعة بنحو 6.2%.

وتضاعف سعر العملة ثلاث مرات تقريباً منذ بداية 2021، وتجاوزت حاجز الـ 2000 دولار للمرة الأولى، لفترة وجيزة على أساس يومي في فبراير/ شباط الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة إيثريوم حوالي 230 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.1 تريليون دولار قيمة عملة "بيتكوين".

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" فإن مؤشر العملة صعد حوالي 3% يوم الجمعة، في حين أن عملة "بيتكوين" لم تتغير كثيرا بعد أن تضاعفت قيمتها منذ بداية العام.

وقال كونستانتين أنيسيموف، المدير التنفيذي لشركة "سي إي إكس" للعملات المشفرة، للوكالة إن "الدعم الأخير من شركة فيزا يمنح المضاربين على الارتفاع سبباً جديداً للاستمرار في مساعيهم".

وأضاف أن المضاربة على الصعود قد تقود الإيثريوم للاستقرار فوق 2100 دولار في الأيام المقبلة.

وقالت "فيزا"، يوم الاثنين الماضي، إنها ستسمح باستخدام الإيثريوم لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، مما ساعد على تعزيز المعنويات إزاء العملات المشفرة.