استكمال قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، قبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية، وبذلك تكون اللجنة استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة.

وأشارت اللجنة في بيان صدر عنها، إلى أن القوائم التي قُبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسميا بذلك، وهي: قائمة فلسطين الموحدة، قائمة الحرية والكرامة، قائمة كفاءة، قائمة العدالة للجميع المستقلة، قائمة الحرية، قائمة حركة فتح.

وأوضحت أنها ستعلن صباح يوم الثلاثاء المقبل 6 نيسان القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الالكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

ونوهت اللجنة إلى أن رقم تسجيل القوائم الانتخابية لدى لجنة الانتخابات، والمشار إليه في اشعاري الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الأرشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرة أن هذا الرقم يصبح ثابتاً بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.

وأكدت لجنة الانتخابات أنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم، بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الإضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقا.