عليان: حديث الامين العام حول الانتخابات كان بمثابة وضع النقاط على الحروف

قال الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن حديث الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حول الانتخابات، كان موفقا ووضع النقاط على الحروف.

وأضاف القيادي عليان في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت: "صحيح هذا لن يعجب 36 قائمة انتخابية وسينفرون منا، لان الخطوط العامة وقواعد التعامل مع العدو كانت واضحة تماما وتتناقض بالمطلق لما يذهب اليه المتنافسون".

وتابع : "هذا الخطاب الموحد والواضح من الانتخابات بدل بازار بعض التصريحات الارضائية للمتحدثين، وحتما بعد الانتكاسات التي ستصيب شعبنا بعد الانتخابات "هذا ان حصلت ووصلت الى نهايتها التي لا اتوقعها مطلقا" سيثمن هذا الموقف كثيرا".

وأكد د.عليان، أن هذا الموقف يسير في خط مستقيم ومنسجم تماما لما نهض اليه شعبنا من أجله على مدار اكثر من 5 عقود منذ بدايات (م ت ف)، والاصرار على المقاومة والتراب الكامل.

وشدد على أن قضيتنا بحاجة الى من يظل يحمل سيف الحقيقة الثابتة التي لا تتعرض لرياح السياسة وحسابات العلاقات وموازين القوى والمجاملات.

وبيّن أن هذا بحد ذاته يعني ابقاء فتيل الصراع مشتعلا بعد ان أرادوا من الانتخابات إطفاءه، لافتًا أن كلمة الحق الآن والشهادة على المرحلة من اهم اشكال ابقاء الصراع.