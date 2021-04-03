متى موعد تحري هلال شهر رمضان 2021-1442؟

أكد مركز الفلك الدولي أن غالبية دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 أبريل المقبل الموافق 29 شعبان 1442هـ.

وأوضح مركز الفلك أن رؤية الهلال في هذا اليوم غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.

وبين مركز الفلك أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الإثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الإثنين حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن شهر شعبان بدأ يوم الإثنين 15 مارس 2021 في معظم الدول الإسلامية، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل المقبل ومن هذه دولة الإمارات وسلطنة عمان والسعودية وفلسطين والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا، في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 أبريل بمشيئة الله.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الإثنين 12 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في أبوظبي يغيب القمر بعد 21 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و31 دقيقة.

وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و21 دقيقة.

وفي عمّان يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و33 دقيقة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و44 دقيقة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و39 دقيقة، وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و45 دقيقة وفي جاكرتا يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و6 دقائق.

وأوضح المهندس عودة أن رؤية الهلال يوم الإثنين من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقاهرة غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، في حين أن رؤية الهلال من الرباط والخرطوم ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة.