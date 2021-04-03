وزارة الصحة بغزة توضح عوامل نتائج الموجة الحالية من فيروس كورونا

أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، د. يوسف ابو الريش أن نتائج هذه الموجة من انتشار فيروس كورونا المستجد تعتمد على عدة عوامل من بينها:

مدى التزام المؤسسات و الافراد بوسائل الوقاية و السلامة.

طبيعة الإجراءات المتخذة لتثبيط الجائحة والحد من انتشارها.

مدى جهوزية النظام الصحي و توفير متطلبات الرعاية الصحية وخاصة للحالات الخطيرة و الحرجة بما في ذلك توفير الكوادر و ضمان توفر الأكسجين.

نسبة وأعداد من تلقوا اللقاح وخاصة الفئات الاكثر عرضة لحدوث المضاعفات .

و أوضح ابو الريش بأن وزارة الصحة اعدت خطة تضمن أعلى درجات التمدد في أسرة العناية المركزة و تتناسب مع اعداد الاصابات التي تحتاج الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة، و يتم مراجعتها و التأكد من تمام الجهوزية بشكل يومي.

و اشار الى أن جميع من يعمل في الوزارة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك و العمل في هذا الإطار مرضي إلى حد كبير بفضل الله.

و لفت ابو الريش الى أن وزارة الصحة تقدم وبشكل دوري توصيات تحتوي على جملة من الإجراءات التي من شأنها تثبيط درجة الانتشار ويتم مناقشة ذلك في خلية الأزمة العليا وإقرار المناسب منها لمستوى المرحلة .

و دعا وكيل وزارة الصحة بغزة الجميع إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة والمبادرة إلى تلقي اللقاح حسب الفئات المعلن عنها .