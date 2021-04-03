تقارير أوروبية تفيد بتسجيل حالات وفيات بعد أخذ لقاح "استرازينيكا"

أفادت تقارير أوروبية، اليوم السبت، بوجود حالات وفاة بسب جلطات دموية لمواطنين تلقوا لقاح "استرازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد.

وعلّقت الدولة الهولندية بشكل موقت استخدام لقاح "استرازينيكا" لمن تقل أعماهم عن 60 عامًا عقب وفاة امرأة تلقت جرعة من اللقاح، إضافة إلى حدوث جلطات دموية، وفق القناة السابعة العبرية.

وأظهرت نتائج المطعمين من اللقاح، انخفاض عدد الصفائح الدموية لأربعة أشخاص آخرين.

وبموجب هذا القرار، ستلغي هولندا نحو عشرة آلاف عملية تطعيم كانت محددة بمواعيد سابقة.

ورصدت فرنسا حالتي وفاة جديدتين بسبب التجلط الدموي لشخصين تلقيا لقاح "استرازينيكا"، كما أنه منذ بداية حملة التطعيم في فرنسا تم رصد 12 حالة للتجلط الدموي، أسفرت عن أربع وفيات.

وفي بريطانيا، أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، اليوم، عن وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح "استرازينيكا" المضاد للفيروس بسبب جلطات دموية، من إجمالي 30 حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وتلقت الوكالة البريطانية، حتى 24 آذار/ مارس المنصرم، تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي و8 حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18,1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وجاءت ذلك بعد إعطاء 18,1 مليون جرعة من اللقاح في البلاد، ولم تعلن أي معلومات عن حدوث جلطات دموية بعد تلقي لقاح فايزر/ بايونتيك.

جون راين، مدير الوكالة، قال في بيان له: إن "مراجعتنا الشاملة لهذه التقارير مستمرة".

في حين، اتخذت ألمانيا قرارًا مماثلًا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية التي ذكرت من قبل أن لقاح استرازينيكا آمن، مثل منظمة الصحة العالمية، نصائح محدثة بشأن هذه المشكلة في السابع من نيسان/ أبريل الجاري.

وأعتقد وكالة الادوية الأوروبية، الأربعاء، أن اللقاح آمن وأن الخبراء لم يجدوا أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي.