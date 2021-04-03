الاحتلال يعتقل مواطنا شرق طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت مواطناً، أثناء وجوده في مكان عمله الى الشرق من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية قامت باعتقال المواطن مازن صبحي نبتيتي "٤٩ عاماً" من داخل مركبة عمله بالقرب من مستوطنة عنّاب شرق طولكرم.

وعناب مستوطنة إسرائيلية أنشأت في عام 1981 على أراضي بلدة رامين إلى الشرق من مدينة طولكرم وسميت بهذا الاسم نسبة إلى بلدة عنبتا القريبة منها بالإضافة إلى كثرة كروم العنب التي تزرع في أراضي القرى المحيطة بها.

ويبلغ عدد المستوطنات في محافظة طولكرم ثلاث مستوطنات؛ افني حيفتس وعناب بالإضافة إلى مستوطنة حرميش والمقامة على أراضي المحافظة.

ويوجد في محافظة طولكرم بؤرتين استيطانيتين هما: بؤرة "هاهار" وتقع بالقرب من مستوطنة "افني حيفتس"، وتبلغ المساحة المقامة عليها حوالي 89 ً دونما؛ فيما بلغ عدد المستوطنين فيها حوالي 50 مستوطنا.

وأما البؤرة الثانية فهي بؤرة "كرمي دوروف" وتقع بالقرب من مستوطنة عيناب، وتبلغ المساحة المقامة عليها حوالي 137 دونما؛ فيما بلغ عدد المستوطنين فيها حوالي 200 مستوطن؛ بالإضافة إلى وجود موقع عسكري واحد، ويقع بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، وتبلغ مساحته حوالي 39 دونما.