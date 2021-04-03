9 حقائق صحية عن شهر رمضان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:38 م
03 ابريل 2021
معلومات عن شهر رمضان 2021
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9 معلومات صحية عن شهر رمضان 2021 يعد شهر رمضان المبارك من اكثر شهور السنة تميزا لا سيما انه شهر البركة و الخيرات و الرحمة، و لان هذا الشهر مكانة عظيمة عند المسلمين في العالم، فإنه من المهن ان نتعرف على اهم 9 حقائق صحية عن هذا الشهر التي يجهلها الكثير من الناس.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية من خلال هذا المقال توضح لكم اهم 9  حقائق صحية عن شهر رمضان المبارك 2021-1442، تابعوها لتتعرفوا عليها:

  1. عندما يصوم المسلم شهر رمضان كاملا، و يتناول السحور متأخرا و الفطور متعجلاً، و يعتدل في تناول الطعام، فإن الجسم يبدأ بحرق الشحوم الزائدة.
  2. الصيام يجعل خلايا الجسم تعمل بشكل طبيعي، و تتيح الخلايا للصائم الحفاظ على صحته و على معدل الهدم و التمثيل الغذائي في الجسم.
  3. اذا تناول الصائم وجبتي السحور و الفطور، فإن الجسم يبدأ في بناء بعض المركبات الهامة في الخلايا و يخزن المواد المخزنة في الجسم، و التي تم استهلاكها و ينتج عنها طاقة في نهار الصيام.
  4. بعد ان يمتص الجسم وجبة السحور، فإن المخزون الغذائي يتحول الى مادة الجليوكوجين الى سكر الجلكوز الذي يعتمد على المخ و كرات الدم، و تتحلل الدهون و تتحول الى طاقة.
  5. العطش الذي يحدث بينما الانسان صائم في نهار رمضان يجعل الجسم يفرز هرمون يعمل على تحويل الجليوكوجين الى جلوكوز يمد الجسم بالطاقة.
  6. العطش في نهار رمضان يحفز الجسم لافراز هرمون مضاد لادرار البول، و هذا له دور في تقوية الذاكرة و تحسين القدرة على التعلم.
  7. يساعد الصيام على تقوية الجهاز المناعي في جسم الانسان.
  8. يزيد الصيام من كفاءة و عمل الكبد و العضلات.
  9. يساعد الصيام البنكرياس على الراحة من افراز السكر في الدم، مما يساهم في تحسين نسبة السكر في الدم.
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