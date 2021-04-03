9 معلومات صحية عن شهر رمضان 2021 يعد شهر رمضان المبارك من اكثر شهور السنة تميزا لا سيما انه شهر البركة و الخيرات و الرحمة، و لان هذا الشهر مكانة عظيمة عند المسلمين في العالم، فإنه من المهن ان نتعرف على اهم 9 حقائق صحية عن هذا الشهر التي يجهلها الكثير من الناس.
وكالة فلسطين اليوم الاخبارية من خلال هذا المقال توضح لكم اهم 9 حقائق صحية عن شهر رمضان المبارك 2021-1442، تابعوها لتتعرفوا عليها:
- عندما يصوم المسلم شهر رمضان كاملا، و يتناول السحور متأخرا و الفطور متعجلاً، و يعتدل في تناول الطعام، فإن الجسم يبدأ بحرق الشحوم الزائدة.
- الصيام يجعل خلايا الجسم تعمل بشكل طبيعي، و تتيح الخلايا للصائم الحفاظ على صحته و على معدل الهدم و التمثيل الغذائي في الجسم.
- اذا تناول الصائم وجبتي السحور و الفطور، فإن الجسم يبدأ في بناء بعض المركبات الهامة في الخلايا و يخزن المواد المخزنة في الجسم، و التي تم استهلاكها و ينتج عنها طاقة في نهار الصيام.
- بعد ان يمتص الجسم وجبة السحور، فإن المخزون الغذائي يتحول الى مادة الجليوكوجين الى سكر الجلكوز الذي يعتمد على المخ و كرات الدم، و تتحلل الدهون و تتحول الى طاقة.
- العطش الذي يحدث بينما الانسان صائم في نهار رمضان يجعل الجسم يفرز هرمون يعمل على تحويل الجليوكوجين الى جلوكوز يمد الجسم بالطاقة.
- العطش في نهار رمضان يحفز الجسم لافراز هرمون مضاد لادرار البول، و هذا له دور في تقوية الذاكرة و تحسين القدرة على التعلم.
- يساعد الصيام على تقوية الجهاز المناعي في جسم الانسان.
- يزيد الصيام من كفاءة و عمل الكبد و العضلات.
- يساعد الصيام البنكرياس على الراحة من افراز السكر في الدم، مما يساهم في تحسين نسبة السكر في الدم.