كشف جديد: آلية السفر عبر معبر رفح غد الأحد 4-4-2021

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح غد الأحد 4-4-2021 للمتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلة السادسة من الكشف السابق رقم (2021/10).

وطالبت الداخلية في بيان لها المسافرين للتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

ودعت الداخلية المسافرين لإجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/11)، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وسيتم إجراء فحص كورونا للحافلات "من الرابعة حتى السادسة" يوم الاثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وطالبت الداخلية بضرورة تحديث بيانات وجوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/11) اضغط هنا