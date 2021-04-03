الريحان مهم للشعر

يُشكل الريحان نبته عشبية ذات رائحة عطرية ، وله العديد من الفوائد ومنها العديد من الفوائد على صحة الانسان والشعر ، فهذا التقرير يبين اهمية الريحان وخاصة الشعر .

يتمتع الريحان بشكل عام بالعديد من الفوائد الصحية المهمة، وذلك كما يلي:

علاج الصداع

محاربة البرد

تحسين الأداء الجنسي

تحسين الأداء العقلي

تقليل الالتهابات، وتسكين الألم، وتخفيف التورم

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بسبب مستويات البيتا كاروتين المرتفعة

الوقاية من السرطان

تقليل الإجهاد التأكسدي والتحكم في مرض السكري

دعم وظائف الكبد والوقاية من متلازمة الأيض

تقليل الاكتئاب المزمن والإجهاد

علاج الأرق وتحسين مستوى النوم

تقليل علامات الشيخوخة والتجاعيد على البشرة

لقد تم استخدام أوراق الريحان وزيته العطري الأساسي منذ القدم في علاج تساقط الشعر، وذلك إما عن طريق التطبيق الموضعي أو الإدراج في النظام الغذائي، حيث تحتوي الزيوت العطرية للريحان على نفس المركبات الموجودة في الأوراق

ووفقاً لبعض المواقع المرجعية الخاصة بالأعشاب، فإن من فوائد الريحان للشعر أن زيت الريحان له خصائص منبهة ومحفزة للدورة الدموية، ويمكن تطبيقه موضعياً لزيادة تدفق الدم، ومن ثم المساعدة في نمو الشعر

وتؤكد مدى فاعلية الريحان وزيت الريحان في تحفيز نمو الشعر، ويوصي بعض الخبراء بدمج زيت الريحان مع زيت النعناع لتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وأيضاً للحصول على خصائص التطهير الموجودة في المنثول

كما يجب استشارة الطبيب قبل أخذ الريحان بجرعات طبية كبيرة، تجنبا لحدوث بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها