شهاب: معركة جنين تؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن معركة جنين البطولية تجربة ساطعة على الوحدة الوطنية التي شكلت نموذجا يدلل على أن المقاومة سبيل الوحدة وسبيل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي شهاب في تغريدة له على تويتر: "تمر هذه الأيام ذكرى معركة جنين البطولية وهي من ذكريات العز والبطولة التي ستبقى محفورة في الذاكرة الوطنية".

وأضاف: "في ذكرى جنين البطولة نترحم على طوالبة وأبي جندل ورفاقهما من الـشـهداء الأكرمين، ونوجه التحية للأسرى الـصامدين ولكل مصاب وجريح".

يُشار إلى أن معركة جنين البطولية استمرت 11 يومًا بدأت في 1 ابريل وانتهت في 11 ابريل عام 2002م

ووفقًا للإحصائيات الفلسطينية فإن 58 فلسطينيًا استشهدوا خلال معركة جنين فيما اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 26 من جنوده منهم 14 جنديًا قتل في يوم واحد و12 أخرين قتلوا في كمين للمقاتلين الأبطال.