 30 إصابة بتجلط دموي نادر بعد استخدام اللقاح البريطاني ضد كورونا –وتسجيل 7 وفيات

كشف وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا ان 30 حالة من حالات التي تلقت لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 ، أصيبوا بتجلط دموي نادر .

وبينت الوكالة إن سبعة ممن تلقوا لقاح أسترا زينيكا توفوا بعد تسجيل حالات تجلط الدم النادرة.

وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية أن فوائد اللقاح في الوقاية من كوفيد-19 تفوق بكثير أي خطر محتمل للإصابة بجلطات الدم.

وتفرض بعض الدول قيودا على استخدام لقاح أسترا زينيكا بينما استأنفت دول أخرى التطعيم مع استمرار التحقيقات في تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة وأحيانا شديدة.