"المحكمة الدولية" ترحب بقرار ادارة بايدن وتعتبره خطوة مهمة للتعاون

أكدت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)، أن رفع العقوبات الأمريكية على المدعية العامة للمحكمة خطوة مهمة تفتح حقبة جديدة من التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت غورمندي في بيان لها: "أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة ( ) برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية، وهذا القرار يساهم في تعزيز اعمال المحكمة وبشكل عام في تعزيز نظام دولي قائم على القانون"

وأضافت: "الجنائية الدولية رحبت دائما بمشاركة الولايات المتحدة في عملها، على الرغم من أن واشنطن لم تصدق على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية"

وأوضحت غورمندي أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في التزامنا المشترك بمكافحة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بجرائم الحرب اضافة إلى أن قرار إدارة بايدن قد تم تبنّيه في وقتٍ اساسيّ شرعت فيه جمعية الدول الأطراف والمحكمة في عملية مراجعة واسعة لتحسين نظام روما الأساسي"

يُشار إلى أن إدارة ترامب فرضت عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في أيلول/سبتمبر لقرارهم فتح تحقيق في مزاعم حول ارتكاب جرائم حرب أمريكية في أفغانستان.