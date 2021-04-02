الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب الجدار الفاصل شمال جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أسيرا محررا خلال تواجده بالقرب من منطقة الجدار العنصري المحاذي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال قاموا باعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن جميل أبو خميس قرب الجدار الفاصل في قرية مقيبلة شمال شرق جنين.

وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.

وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

كما خلف الجدار أثارا سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس