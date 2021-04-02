الصحه : "فقدان ٣ حواس" أبرز اعراض كورونا في موجته الثالثة

أكدت وزيرة الصحة والسكان في مصر، وجود مخزون استراتيجي من بعض الأدوية كافي لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وخلال مشاركتها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من الأعراض الجديدة التي قد تظهر على المواطن عند إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في موجته الثالثة التي تتحسب لها الحكومة في هذا الوقت، حيث تتضمن هذه الأعراض فقدان 3 حواس.

الأعراض التي يشعر بها المُصاب بالفيروس:

-ارتفاع درجة الحرارة

-الغثيان، والحمى

-الصداع

-الآلام في البطن

-فقدان حاستي الشم والتذوق

-التهاب شديد بغشاء العين

-انتشار طفح جلدي

-تأثر حاسة السمع

-حدوث ألم وخفقان في القلب

-وجود تعب وألم شديد بالجسد