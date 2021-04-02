10 دول الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.. والولايات المتحدة تتصدر

تتصدر الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الجمعة، قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، تجاوزت حصيلة الوفيات في امريكا 553 ألفا، فيما سجلت حتى الآن أكثر من 30.5 مليون إصابة بالفيروس.

فيما احتلت البرازيل، المرتبة الثانية وسجلت أكثر من 325 ألف شخص، ونحو 13 مليون إصابة منذ الجائحة.

وجاءت المكسيك، في المرتبة الثالثة، إذ ارتفعت فيها حالات الوفيات نحو 203 آلاف حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن مليونين و239 إصابة.

وفي المرتبة الرابعة احتلت الهند، قائمة الدول الأكثر تضررًا، ورصدت نحو 163 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات قرابة 12 مليونا و222 ألف إصابة

وتلالها، في المرتبة الخامسة، بريطانيا وقد حصد الوباء أرواح أكثر من 127 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات فيها 4 ملايين و365 ألف إصابة حتى الآن.

وفي إيطاليا، بلغت حصيلة الوفيات فيها نحو 110 آلاف حالة وفاة، وتجاوز فيها عدد الإصابات 3 ملايين و607 آلاف، ما وضعها في المرتبة السادسة.

أما روسا فقد جاءت ترتيبها في المرتبة السابعة، بواقع 99233 حالة وفاة، و4 ملايين و500 ألف إصابة.، وتأتي فرنسا في المرتبة الثامنة، وتسجل 96 ألف حالة وفاة واكثر من 4.5 مليون إصابة.

واحتلت المانيا المرتبة التاسعة، بعدما سجلت نحو 77 ألف، شخص وسجلت السلطات الصحية فيها حتى الآن أكثر من مليونين و850 ألف إصابة.

والعاشرة، إسبانيا فقد ارتفع فيها عدد الوفيات إلى أكثر من 75 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و290 ألف إصابة.

وأظهرت بيانات أمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في العالم خلال الأيام المقلة.

وذكرت احصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع نحو إلى130 مليون شخص، فيما وصلت اعداد الوفيات مليونين و827 ألفًا و35 شخصًا حتى صباح الاحد الماضي.

وأصيب نحو 30 مليوناً، و539 ألفاً و175 شخصاً بالفيروس داخل الولايات المتحدة التي تعد الأكثر تضررًا من الجائحة، ووصل اعداد الوفيات فيها 553 ألفاً و120 شخصاً.