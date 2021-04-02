البنك الوطني الإسلامي بغزة يعلن موعد صرف رواتب القطاع العام عن شهر مارس

أعلن البنك الوطني الإسلامي، اليوم الجمعة، موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام داخل القطاع عن شهر مارس الماضي.

وأوضح البنك الوطن، أنه سيتم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر مارس داخل فروع البنك صباح يوم الأحد الموافق 04/04/2021.

ونوه إلى يمكنك للموظفين الآن سحب الراتب عبر أجهزة الصراف الآلي.

أمس، أكدت وزارة المالية بغزة، بغزة، أن صرف راتب شهر مارس سيكون بنفس نسبة الشهر الماضي بواقع 55% وبحد أدنى 1500 شيكل.

وبيّنت أن عملية الصرف ستكون يوم الأحد 4/4/2021 في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة "كورونا".