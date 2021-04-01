ضابط "إسرائيلي" يهدد بمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس

هدد ضابط "إسرائيلي" كبير في جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، بمنع اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة.

ووفق ما أوردته قناة "كان" العبرية، نقلا عن المنسق "الإسرائيلي" كميل ابو ركن فقد أوصى بعدم اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قائلا "الذهاب للانتخابات خطا كبير – هناك احتمال كبير جدا انه حماس ستفوز".

وأضاف أبو ركن: "نصيحتي للمستوى السياسي ستكون بعدم السماح باجراءها بالقدس، اذا فازت حماس بالانتخابات – سنوقف العلاقات مع السلطة بما في ذلك التنسيق الامني".

وأوضح، أنه نقل موقفه عبر القنوات الرسمية الى السلطة الفلسطينية وهي قلقون من هذا الموضوع.