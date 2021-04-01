غانتس: "نتنياهو" يقود "إسرائيل" إلى حافة حرب أهلية

نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس، قوله :" أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتجه "بـإسرائيل" إلى حافة حرب أهلية، وربما إلى أبعد من ذلك".

وأوضح غانتس قائلاً :"أخشى أن يقود نتنياهو "إسرائيل" إلى حرب أهلية، وهي حتى الآن بدون بنادق، لكن الأمر قد يتدهور لأنه يستخف بنظم الحكم السليم والقانون".

وزعم غانتس: "بسبب "نتنياهو" فقدت منظوماتنا الديمقراطية التوازنات الضرورية لعملها، وهذا قد يؤدي إلى حرب أهلية حتى لو كنت أعتقد أن نتنياهو لا يريد ذلك".

جدير ذكره ان الانتخابات الاخيرة للاحتلال لم تحسم الصراع بين الكتلتين الكبيرتين، كتلة نتنياهو، والكتلة المعارضة لنتنياهو.