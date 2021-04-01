تركيا تسجل ارتفاعا جديدًا في عدد مصابي فيروس كورونا

أفادت السلطات التركية، مساء اليوم الخميس، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 40 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، إن العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 40806 حالات، ليصل إلى مستوى 3357988 حالة.

ووفق الصحة، تشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ رصد التفشي في البلاد في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في مارس، وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 30 مارس 37303 حالات، وفي 31 مارس 39302، ما كان يمثل مستوى قياسيا سابقا.

وأضافت الصحة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 31713 شخصا بعد تسجيل 176 حالة جديدة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة بعد أن بلغ يوم 30 مارس 155 حالة، وفي 31 مارس 152.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 20817 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3035043 شخصا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغانتشديد الإجراءات الاحترازية ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.