سبب رفض عباس الرد على مكالمة وزير الخارجية الأمريكي

أكدت اذاعة الاحتلال الإسرائيلية "كان" اليوم الخميس 1-4-2021 أن رئيس السلطة محمود عباس رفض الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن قبل نحو شهر ونصف.

وأشار محرر الشؤون الفلسطينية في "كان" غال بيرغر، إلى أن رفض الرئيس عباس للرد على مكالمة وزير الخارجية الأمريكي يأتي وفقًا للبروتوكولات الدولية المتعارف عليها وهو أنه على الرئيس الاميركي جو بايدن أن يتصل به وليس وزير خارجية الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لم يتصل حتى الآن على رئيس السلطة الفلسطينية منذ أن وصل بايدن للبيت الأبيض.

ومن الجدير ذكره أن ادارة بايدن تدرس تحويل حوالي 40 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية وتجديد المساعدة المالية (للأونروا) بشكل جزئي.