ستة أسرى يدخلون أعواما اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال

يدخل ٦ستة أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية اليوم أعواما اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسرى محكومون بالسجن المؤبد.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير أحمد عادل جابر سعادة (40 عامًا)، من سكان محافظة القدس المحتلة، يدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/04/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما يدخل الأسير عامر محمد مصطفى عبد النبي (42 عامًا)، من سكان محافظة جنين، اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/04/2003م، وهو محكوم بالسجن 26 عامًا.

فيما يدخل الأسير علاء الدين توفيق محمد فرحات (41 عامًا)، من سكان مخيم جنين، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/04/2020م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

إلى ذلك، يدخل الأسير عصام محمد سليم زيود (37 عامًا)، من سكان جنين، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/04/2006م، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً.

وفي بيت لحم، يدخل الأسير جمال نمر خضر حمامرة (46 عامًا)، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/01/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد، كما يدخل الأسير ربيع إبراهيم حسن ربيع (39 عامًا)، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 1/4/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير بينهم 541 أسيرا، محكومون بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا ومئات الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.

كما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.