القدرة: الوضع الوبائي خطير والساعات القادمة سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الخميس، بأن الوضع الوبائي داخل قطاع غزة خطير ويحتاج إلى تضافر الجهود والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال القدرة خلال تصريحات صحفية لـ"إذاعة صوت الأقصى بغزة"، بأن هناك توصيات مرفوعة من وزارة الصحة لصناع القرار ولكن نحاول جاهدين أن نبتعد عن الاغلاقات التي سيكون لها تأثير على مجمل قطاعات الحياة في قطاع غزة ولكن إذا ما اضطررنا لهذه الخطوة سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأضاف :" العديد من السيناريوهات والتوصيات مطروحة لدى صناع القرار في الحكومة وسيتم بحثها خلال الساعات القادمة وبناء على ضوء الحالة الوبائية والمعطيات في الميدان سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع الحالة الوبائية"، مبيناً بأن المؤشرات تشير إلى أن نسبة الإصابة بين النساء في الموجة الحالية كانت أكثر من الموجة السابقة.

وأوضح القدرة بأن الأرقام تشير إلى أن الموجة الحالية تُصيب كافة الاعمار دون تمييز وتؤثر بمضاعفات خطيرة عليهم، موضحاً أن حالات وفاة في الثلاثينات والأربعينات من العمر سجلت خلال الموجة الحالية أكثر من الموجة السابقة.

وبين بان الوزارة قامت بإعفاء كافة المصابين خلال مسيرات العودة وانتفاضة الأقصى من رسوم التأمين الصحي والخدمات الصحية والتقارير التي يحتاجونها مرتين خلال العام وهو ما يساهم بالتخفيف من معاناتهم وإعطائهم فرصة بالتمتع بخدمات التأمين الصحي بالإضافة لإعفاء كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً من خدمات التأمين الصحي وإعطائهم تأميناً مجانياً.