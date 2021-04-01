الاتحاد الإفريقي يعلن موعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الخميس ، عن موعد سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية، وتاريخ انطلاق المنافسة القارية المقرر لها العام المقبل في الكاميرون.

وأكد الاتحاد في بيان له، بأن يوم 25 يونيو المقبل سيتم اجراء القرعة، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022.

وتأهل 23 منتخبا من أصل 24 إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2022، وهي كالتالي:

مالي، غينيا، بوركينا فاسو، مالاوي، غانا، السودان، غامبيا، الغابون، المغرب، موريتانيا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، جزر القمر، الجزائر، زيمبابوي، السنغال، غينيا بيساو، تونس، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، وإثيوبيا.

ومن المنتظر أن يكمل المنتخب البنيني أو السيراليوني عقد المتأهلين في وقت لاحق، وذلك بعد تأجيل مباراتهما التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، إلى إشعار آخر، بعد اعتراض منتخب بنين على نتائج تحاليل فيروس كورونا التي أثبتت إصابة 6 من لاعبيه، واتهم سيراليون بالتزوير.