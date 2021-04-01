الأسير المجاهد عصام زيود يدخل عامه الـ (16) في سجون الاحتلال

دخل الأسير المجاهد عصام محمد سليم زيود (36 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، اليوم الخميس 1/4/2021، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن قوات الاحتلال اعتقلت زيود بتاريخ 01/04/2006م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (25) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عصام زيود ولد بتاريخ 17/02/1985م؛ وهو أعزب؛ وهو شقيق الأسير المجاهد مؤيد زيود المحكوم بالسجن (25) عامًا والمعتقل منذ تاريخ 11/09/2002م، ويقبع الأسيران الشقيقان عصام ومؤيد حاليًا في سجن النقب الصحراوي.