أبو وردة: الوضع الصحي في القطاع خطير جداً وعائلات بأكملها تصل المستشفيات

أكد الدكتور فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس، بأن الوضع الصحي في القطاع خطير جداً وأكثر من المتوقع.

وقال أبو وردة خلال حديث لـ" إذاعة صوت فلسطين " بأن الوضع الصحي في القطاع دخل مرحلة كارثيا وخطيرة خاصة مع الانتشار السريع لطفرة البريطانية التي أًصبحت موجودة أكثر من قبل، مبيناً بأن عائلات بأكملها تصل المستشفيات مصابة بفايروس كورونا وهذا مؤشر خطير خاصة مع الكثافة السكنية في القطاع

وأضاف بأن 203حالة خطيرة لا تزال تقبع داخل المشافي من بينها 30حالة علي أجهزة التنفس الصناعي، فيما لايزال 280 حالة تتلقي العلاج في المستشفيات، داعياً المواطنين للالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية وسرعة التسجيل لأخذ الطعوم المضادة لفايروس كورونا.

وأوضح أبو وردة بـأن الاقبال من قبل المواطنين على أخذ الطعوم شهد خلال الأيام الماضية إقبالا ملحوظاً بسبب زيادة أعداد الإصابات والتوعية الكاملة بأهمية الطعوم لدي المواطن، لافتا ً إلي أن الوزارة لم يصلها حتي اللحظة أي إصابة بأعراض جانبية نتيجة تلقي الطعوم.

وأوصي أبو وردة بضرورة تشديد الاجراءات الوقائية في القطاع خاصة وأن تكون اجراءات أكثر قساوة للحد من انتشار الفايروس الذي يغزو القطاع بشكل سريع ومريب.