إغلاق بلدة عزون بمحافظة قلقيلية لمدة ثلاثة أيام بسبب فايروس كورونا

أعلن محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، صباح اليوم الخميس، عن إغلاق بلدة عزون بسبب إنتشار فايروس كورونا في البلدة.

وقال اللواء رواجيه خلال حديث لـ " إذاعة صوت فلسطين" بأن المحافظة قررت إغلاق بلدة عزون لمدة ثلاثة أيام ابتداءاً من صباح اليوم الخميس حتى صباح يوم الاحد 4/4/2021م، ومنع الخروج او الدخول للبلدة والسماح بدوام طلبة الثانوية العامة .

وأوضح بأن بلدة عزون شهدت خلال الايام القليلة الماضية أرتفاعا ملحوظاً في أعداد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات النشطة حتي اللحظة 226حالة في البلدة، فيما سجل 42 إصابة جديدة خلال الـ24ساعة الماضية.