أجمل صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين في رمضان 2021

صور دعاء اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام في رمضان 2021 ، ولقد قمنا نحن في وكالة فلسطين اليوم بإرفاق هذه المقالة التي وضعنا من خلالها دعاء اللهم بلغنا رمضان ، حيث يحرص المسلمون على ترتيل هذا الدعاء للتقرب من الله عزوجل كما يحرصون على الطاعات والعبادات في هذا الشهر الفضيل ، كما سنتعرف معًا على موعد شهر رمضان 2021 ، تابعوا معنا .

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موعد شهر رمضان 2021 :

تم تحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك فلكياً في يوم الاثنين 12 أو يوم الثلاثاء 13 ابريل ، فكم يوم متبقى على شهر رمضان ، اليوم الثلاثاء29/3/2021- يواكب الـ18 شعبان ، ان باقي على شهر رمضان المبارك 12يوماً ، كما وسيتم التحري لهلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل نيسان 2021 .

دعاء اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام و القيام :

للهم أعد للمساجد روحها اللهم لا تُطل خلوها من المُصلين ربي ارفع عنّا البلاء وأدفع الوباء”.

اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فاللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا، واصرف عنا وعن بلاد المسلمين هذا الوباء والبلاء”.

اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين .. اللهم إنا لك نعبد ولك نركع ونسجد وإياك ندعو ونحمد آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان مَحْذُورا .

اللهم قربني فيه الى مرضاتك ، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ، و وفقني فيه لقرائه آياتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك و اجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين اليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

اللهم حبب الي فيه الاحسان وكره فيه الفسوق و العصيان و حرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات و اقلني فيه من الخطايا و الهفوات، و لا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين ، و اشرح فيه صدري بإنابة المخبتين ، بأمانك يا أمان الخائفين . أمام عن صور دعاء اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام و القيام (هنا )