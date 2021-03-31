تردد جميع قنوات ام بي سي mbc لمشاهدة برنامج رمضان 2021 ، حيث زادت نسبة البحث عليها مع بداية شهر رمضان لمشاهدتها ومتابعتا على أجهزة التلفاز ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة لكي نطلعكم على الترددات الخاصة بشبكة إم بي سي وبالتالي متابعة المسلسلات والمعروضات الرمضانية بأريحية تامة ، ونطلب منعكم المتابعة حتى النهاية .
ولاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا عند الموطنين حول تردد جميع قنوات ام بي سي mbc على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة برنامج رمضان 2021 ، حيث تعد القنوات من الأكثر متابعةً وشهرةً عن الناس لاسيما في رمضان ، وذلك بسبب جودة برامجها ومسلسلاتها التي تسجل نسبة مشاهدات عالية تتجاوز المليون مشاهدة في الأسبوع .
وما يميز قنوات المسلسلات الرمضانية على قنوات إم بي سي MBC أنها تبث بجودة عالية بتقنية HD وعلى مدار الساعة دون انقطاع وبدون تشفير بالمجان ، لذلك تابع معنا . وفي رمضان نخصص مقالات خاصة بالبرامج الدينية ( هنا )
تردد قناة ام بي سي 1 mbc :
تردد القناة على النايل سات:
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد القناة على العرب سات
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc2
التردد 12015
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc3
تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي mbc4 :
تردد القناة 11938 – 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc max:
تردد قناة ام بي سي mbc max:
11560
الاستقطاب عمودي
تردد آخر 11938
الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي اكشن MBC :
تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:
هو 12284(v) أو 11270(v)
تردد قناة ام بي سي على نايل سات:
هو 11476(v)
تردد قناة ام بي سي دراما :
تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات:
هو 11938, 11470
الاستقطاب v
معدل الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي mbc5 :
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :
الاقمار التردد معدل الترميز FEC
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :
القمر التردد FEC/SR الجودة
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD
تردد قناة ام بي سي العراق MBC :
القمر نايل سات 201
التردد 12226 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية أفقي عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
ترددات "MBC العراق" SD
القمر نايل سات 201
التردد 11938 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
تردد قناة إم بي سي مصر MBC :
التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.
أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.
معدل الترميز هو 27500.