الحكم المحلي بغزة تُكرم موظفات "التشغيل المؤقت" وتثني على دورهنّ

كرمت وزارة الحكم المحلي بغزة، اليوم الأربعاء، الموظفات اللواتي عملن لديها على بند التشغيل المؤقت الخاص بالخريجين.

وحضر التكريم، وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس، والمستشار القانوني حسن أبو ريالة، والمدراء العامون، والموظفين وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة.

وأثنى م. أحمد أبو راس على دور موظفات العقود، معبراً عن سعادته في استضافة الوزارة لكوكبة من الخريجات وعملهن لديها في مجالات متنوعة، مما أكسبهن خبرات ومهارات جديدة تساعدهن في التطوير العلمي والمهني.

من جانبه تمنى المستشار حسن أبو ريالة للموظفات مستقبلا أفضل على الصعيدين المهني والشخصي, وأن تتاح لهن فرص جديدة تمكنهم من اثبات ذاتهم وصقل القدرات التي يمتلكونها.

وقدمت الوزارة هدية لموظفات التشغيل المؤقت، عرفانا منها لدورهن في تعزيز عمل الوزارة خلال المرحلة الماضية.



