مصادر خاصة: البرغوثي والقدوة سيسجلان قائمتهما المشتركة في اللحظات الحاسمة

أكدت مصادر مقربة من الأسير مروان البرغوثي، أن قائمة "مروان والقدوة"، سيتم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات قبل انتهاء الموعد المحدد بساعة على الأقل.

وأوضحت المصادر لمراسل "فلسطين اليوم" ، أن المفاوضات بين حركة فتح، والبرغوثي وصلت لطريق مسدود، وسط إصرار البرغوثي على تشكيل القائمة مع القدوة.

ويعتزم البرغوثي كذلك الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما سيترأس قائمة "البرغوثي والقدوة"، ناصر القدوة المفصول من مركزية حركة فتح.

هذا وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة البرغوثي والقدوة على النحو التالي: