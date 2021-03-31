مصادر خاصة: البرغوثي والقدوة سيسجلان قائمتهما المشتركة في اللحظات الحاسمة

أكدت مصادر مقربة من الأسير مروان البرغوثي، أن قائمة "مروان والقدوة"، سيتم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات قبل انتهاء الموعد المحدد بساعة على الأقل.
وأوضحت المصادر لمراسل "فلسطين اليوم" ، أن المفاوضات بين حركة فتح، والبرغوثي وصلت لطريق مسدود، وسط إصرار البرغوثي على تشكيل القائمة مع القدوة.
ويعتزم البرغوثي كذلك الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما سيترأس قائمة "البرغوثي والقدوة"، ناصر القدوة المفصول من مركزية حركة فتح.
هذا وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة البرغوثي والقدوة على النحو التالي:
- ناصر القدوة
- فدوى البرغوثي
- عبد الفتاح حمايل
- سرحان دويكات
- جودي ابو سنينه
- عبير الوحيدي
- جمال حويل
- احمد غنيم
- هاني المصري
- فخري برغوثي
- سبأ جرار
- عبد الرحيم اسماعيل
- مهيب عواد
- هاني خزندار
- موسى مخامره
- محمد اعمر
- مجدي ابو ليمون
- تامي رفيدي
- باسم خوري
- عامر كامل
- سحر جعبري
- شارلي ابو سعده
- نذير شلويت
- نور عوده
- رائد اشقر
- سمير نموره
- ربا النجار
- عبد الفتاح ابو الشكر
- سعيد اغا
- نهى عفونه
- رأفت سعدالله
- مساعد ابو عجوه
- عزت الراميني
- هناء الاحمد
- فيروز خزندار
- جهاد مناصره
- رشاد توام
- امجد علاونه
- ظافر نوباني
- امجد علاونه
- مجدي دعيبس
- صلاح سكيك
- رغده طه
- عبد الرحيم دبعي ( عبين )
- محمد حسن جبارين
- سليمان منصور
- ايهاب زاهده
- ساره ابو زعيتر
- وفاء كردي
- حاتم ابو هليل
- عياده محمد بكرون
- نضال وحيدي
- اياد البوليس طقاطقه
- حامد غنيمات
- احمد ابو شرخ
- رياض صيدم
- اوجين الخشقجي
- حسن الشله
- رغده بصير
- فاطمه عاشور
- اسامه عمر
- رانيا بصير
- بسمه ضميري
- منال غانم
- امل حامد