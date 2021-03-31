السيد نصرالله: الاحتلال الاسرائيلي يهدد بالحرب ويخشاها بسبب قدرات المقاومة

أكد السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، اليوم الأربعاء، أن محور المقاومة ليس في حالة ركود اليوم بل هو قوي وعبر الكثير من الازمات، وأن الاحتلال الاسرائيلي يهدد بالحرب ويخشى الحرب وذلك بسبب قدرات المقاومة.

وقال السيد نصرالله، في كلمة له في حفل تأبيني للشيخ الراحل القاضي أحمد الزين، إن "الاسرائيلي في هذه الاسابيع والاشهر الماضية لديه الصوت العالي والقلق من تطور محور المقاومة، والمقاومة نعم تعمل على تطوير وتراكم قدراتها".

وأضاف أن اليوم محور المقاومة ليس في حالة ركود بل عبر خلال العشر سنوات الماضية أسوأ المراحل، وهذا المحور يقابل التهديدات بمزيد من العمل وتراكم القوة والقدرات التي ستحسم المستقبل والاسرائيلي يهدد بالحرب ويخشى الحرب وذلك بسبب قدرات المقاومة.

وذكر الأمين العام لحزب الله، أنه لم نعد نسمع بصفقة القرن، لأنها سقطت وماتت جراء صمود الشعب الفلسطيني.

وفي يوم الأرض الفلسطيني، شدّد حسن نصرالله، على "أن الصمود الفلسطيني هو الأمل".

وبخصوص صفقة القرن، بيّن أنه يوجد فيها 3 اضلاع وهم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وتابع حسن نصرالله، أن صفقة القرن فيها الضلع الاول سقط أي دونالد ترامب، والضلع الثاني وضعه صعب اي نتنياهو وقد يسقط ولو بقي في الحد الادنى الازمة الاسرائيلية تبرز لنا ازمة القيادة والثقة في هذا الكيان الذي بُني على وهم.