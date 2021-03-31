صحة بيت لحم تفتتح مراكز للتطعيم ضد "كورونا"

افتتحت مديرية الصحة في بيت لحم، اليوم الأربعاء، مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا ليوم غد الخميس.

وأكدت مديرية الصحة، أن المراكز التطعيم ستكون بمقر عيادة الصحة في حوسان، وتقوع، وبيت فجار، وبيت ساحور، موضحةً أن المركز في مدينة بيت لحم سيكون بصالة أبو عمار الشبابية.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة لأخذ لقاحات "كورونا" هي التي حددتها وزارة الصحة سابقًا. تأتي وفقا لتعليمات

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن الفئات المستهدفة وهي: مرضى السرطان، والكلى، وكبار السن فوق 75 عاما، وهي الفئات الهشة والأكثر ضررًا من تداعيات الفيروس.