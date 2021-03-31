"عباس" يفاجئ حركة "فتح" بقرار التشكيل النهائي للقائمة الانتخابية

ذكرت مصادر خاصة أن رئيس السلطة ورئيس حركة فتح محمود عباس اتخذ قرارات مفاجئة في التشكيل النهائي لقائمة الحركة الانتخابية قبل ساعات من اغلاق اللجنة المركزية باب استقبال القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مايو المقبل.

وأوضحت المصادر لـ"فلسطين اليوم" أن عباس سمح لبعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من ترشيح اسمائهم في قائمة "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية.

واشارت المصادر أن عباس رفض في السابق السماح لأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من التسجيل في قائمة فتح على أن تشمل كوادر متخصصة من ابناء فتح الا انه في اللحظات الأخيرة من تشكيل القائمة سمح لعدد من اعضاء اللجنة بترشيح انفسهم.