سبب توقيف بوفون مباراة واحدة

قررت محكمة ايطالية أمس الثلاثاء ايقاف حارس مرمى نادي "السيدة العجوز" يوفنتوس جيانلويجي بوفون مباراة واحدة.

وأوضحت محكمة الاستئناف الاتحادية الإيطالية، أن سبب إيقاف بوفون لمباراة واحدة هو اقدامه على "سب الذات الإلهية".

وعوقب بوفون في بادئ الأمر بغرامة خمسة آلاف يورو، بسبب هذه المخالفة التي حدثت في مباراة بالدوري الإيطالي أمام بارما، في 19 ديسمبر من العام الماضي.

وطعن المدعي العام الاتحادي على العقوبة، لتقضي محكمة الاستئناف بتغليظها إلى الإيقاف مباراة واحدة.

وخاض بوفون (43 عاما)، خمس مباريات فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يعتمد بطل إيطاليا على الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني.