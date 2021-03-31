سعر الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 ص
31 مارس 2021
سعر الذهب في فلسطين اليوم
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لازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 31/3/2021 يشهد استقراراً ، وخاصةً في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل.

ويُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 31/3/2021بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الأربعاء 31/3/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 180.31 شيكل $54.04

سعر الذهب عيار 22   165.28 شيكل $49.54

اسعار الذهب عيار 21 157.77 شيكل $47.29

اسعار الذهب عيار 18 135.23 شيكل $40.53

سعر الذهب عيار 14   105.18 شيكل $31.52

سعر الذهب عيار 12   90.15 شيكل  $27.02

اسعار أوقية الذهب      5,608 شيكل  $1,681

اسعار جنيه الذهب      1,262 شيكل  $378.30

اسعار كيلو الذهب      180,308 شيكل       $54,042

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

30 مارس      180.75       158.16       135.56       105.44       90.37

29 مارس      183.37       160.45       137.53       106.97       91.68

28 مارس      185.79       162.57       139.35       108.38       92.90

27 مارس      185.77       162.55       139.33       108.37       92.89

26 مارس      185.69       162.48       139.27       108.32       92.84

25 مارس      185.01       161.89       138.76       107.92       92.51

24 مارس      184.31       161.27       138.23       107.51       92.15

23 مارس      182.99       160.12       137.24       106.74       91.49

22 مارس      184.75       161.66       138.56       107.77       92.37

21 مارس      185.30       162.14       138.98       108.09       92.65

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