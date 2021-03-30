ارتفاع كبير في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن



أعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء اليوم الثلاثاء 30-3-2021 ارتفاع كبير في عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في الاردن 96 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7751 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 605007، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 6747، بعد وفاة 96 مصابا.

وأُجري 49334 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5875000 فحص، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الثلاثاء إلى نحو 15.71% مقارنة بـ 16.21% يوم الاثنين.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 464 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 3400 حالة.