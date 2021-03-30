شاهد اهداف مباراة السعودية وفلسطين اليوم الثلاثاء 30-3-2021 ضمن مباراة تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وتمكن المنتخب السعودي من هز شباك منتخب فلسطين بخماسية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، وبفارق نقطتين عن وصيفه الأوزبكي، فيما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند 4 نقاط.

وجاءت المباراة وسط حضور جماهيري كبير لأول منذ جائحة كورونا بالملاعب السعودية، سجل خماسية الأخضر كل من: "

ياسر الشهراني وفهد المولد وصالح الشهري "هدفين" وسالم الدوسري "ركلة جزاء"، بالدقائق (37 و43 و52 و58 و88).