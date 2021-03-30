الشيخ عدنان: التشبث بالأرض عنوان جهاد الشعب الفلسطيني

أكد القيادي الشيخ خضر عدنان، أن التشبث بالأرض والمقدسات عنوان جهاد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن أرض فلسطين كلها ملك للفلسطينيين، وأن الاحتلال إلى زوال.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 30/3: في ذكرى يوم الأرض يجب تذكير النشأ بجهاد شعبنا وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين ومن هدمت منازلهم وقدموا الغالي والنفيس".

وأبرق القيادي عدنان بالتحية لذوي الشهداء، وخصّ بالذكر ذوي شهداء الأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف: ستبقى الصورة الأنصع من فلسطين تمسك الفلسطيني بأرضه ومقدساته وجهاده ضد المحتل".

وأثنى الشيخ عدنان على الجماهير التي احتشدت في الأراضي المحتلة عام 48 وفي الشتات إحياءً لذكرى يوم الأرض.

وزاد بالقول: ستبقى جماهير شعبنا الأبي في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ الحاضنة الأكثر مواجهة يومية للمحتل والحاملة للهم الفلسطيني".

وأوضح أن يوم الأرض يأتي على وقع وحدة جماهير الشعب في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ في مواجهة الاحتلال ويده الخبيثة التي تنشر الجريمة هناك.