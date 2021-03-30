حنا ناصر يطلع ممثل الاتحاد الاوروبي على استعدادات اجراء الانتخابات التشريعية

عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع ممثل الاتحاد الأوروبي في الاراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف والوفد المرافق له.

و حضر اللقاء الذي عقد في مقر لجنة الانتخابات في مدينة البيرة برام الله اعضاء اللجنة شكري النشاشيبي، وأحمد الخالدي، والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، حيث اطلع ناصر ممثل الاتحاد الاوروبي على استعدادات اللجنة وجهودها لإنجاز الانتخابات.

و استعرض المجتمعون مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 المستمرة لغاية يوم غد.

و تطرق اللقاء الى المعيقات الإسرائيلية المحتملة لإجراء الانتخابات خاصة في مدينة القدس، ودعا ناصر الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس.

من جانبه، أكد بورغسدورف دعم الاتحاد لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وضمنها القدس الشرقية، مشيدا بعمل لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير لانتخابت نزيهة وشفافة وديمقراطية، داعياً كل الأطراف لبذل كل الجهود لانجاح هذه العملية.