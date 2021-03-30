الصحة بغزة :الوضع الوبائي خطير واتخاذ القرارات سيكون وفقا لتطور الحالة الوبائية

أكد د. رامي العبادلة مدير وحدة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء 30/3/2021، إن بعض المناطق في قطاع غزة بدأت تظهر كبؤر حمراء.

وقال العبادلة في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن البؤر بدأت بالظهور في القطاع، محذراً من صعود الحالة الوبائية وانتشارها وصعوبة السيطرة عليها خاصة في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

بدوره أكد مجدي ضهير نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة، في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن الوضع الوبائي داخل قطاع غزة خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات.

وأضاف: "نتابع تطورات الحالة الوبائية يومياً وبناءً على المعطيات في الميدان نحدد اتخاذ القرار إما بالتشديد أو التخفيف أو بقاء الوضع على حاله ونتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء قصيرة بأقصى تقدير أسبوعين وتبدأ بالانخفاض والانحسار".