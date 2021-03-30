كورونا في غزة: ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات والإصابات والحالات الخطيرة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 30/3/2021، ارتفاعاً في حالات الوفاة بفيروس كورونا والحالات الخطرة.

وأكدت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، وفاة 6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، وتسجيل ( 785 ) إصابة جديدة.

وأجرت الوزارة، 3247 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 300 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 64527 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 7098 حالة، واجمالي المتعافين 56819 حالة، واجمالي الوفيات 610 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.

أما بخصوص التطعيمات، فقد بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 20663 شخص.