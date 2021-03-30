مداهمة واقتحام لمنازل المواطنين بالضفة واعتقال عدد من الشبان

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 30/3/2021، حملة دهم واقتحامات لمدن الضفة المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من جنين ورام الله بالضفة المحتلة.

وأعلنت الصحفية تسنيم حسن عبر صفحتها في "فيس بوك" أن قوات الاحتلال اعتقلت صباحًا شقيقها عبد المجيد.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب أحمد حذيفة الجمل، كما فتشت قوات الاحتلال المنزل.

كما داهمت قوات الاحتلال، المنطقة الجنوبية مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برفان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقا، ومؤنس مرعي من قراوة بني حسان غربا، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.